Аутизм-центры откроются в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В деятельность кабинетов психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров внесены изменения. В их обязанность будет входить обязательная междисциплинарная командная оценка развития состояния ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова на аппаратном совещании проинформировала о том, что в стране функционируют 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции. На следующий год планируется открыть еще 8 кабинетов. В стране функционируют 13 реабилитационных центров. На следующий год планируется открыть реабилитационный центр в Алматы.

«В деятельность кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров были внесены значительные изменения. В первую очередь, в деятельность этих организаций введена обязательная междисциплинарная командная оценка развития состояния ребенка и впервые разработаны типовые учебные планы для данных организаций. Кроме того, в номенклатуру организаций образования введен новый вид специальной организации образования «Аутизм-центр». На сегодняшний день функционируют 9 аутизм-центров», - пояснила Айгерим Кудеринова.

По ее словам, аутизм-центры также откроются в Карагандинской и в Северо-Казахстанской областях.

Фото: kaz.elorda.info

