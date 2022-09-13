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    Аутизм-центры откроются в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях

    13 Сентября 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В деятельность кабинетов психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров внесены изменения. В их обязанность будет входить обязательная междисциплинарная командная оценка развития состояния ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова на аппаратном совещании проинформировала о том, что в стране функционируют 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции. На следующий год планируется открыть еще 8 кабинетов. В стране функционируют 13 реабилитационных центров. На следующий год планируется открыть реабилитационный центр в Алматы.

    «В деятельность кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров были внесены значительные изменения. В первую очередь, в деятельность этих организаций введена обязательная междисциплинарная командная оценка развития состояния ребенка и впервые разработаны типовые учебные планы для данных организаций. Кроме того, в номенклатуру организаций образования введен новый вид специальной организации образования «Аутизм-центр». На сегодняшний день функционируют 9 аутизм-центров», - пояснила Айгерим Кудеринова.

    По ее словам, аутизм-центры также откроются в Карагандинской и в Северо-Казахстанской областях.

    Фото: kaz.elorda.info

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Здравоохранение Общество Аутизм Дети
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