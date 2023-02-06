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    Аутизм-центр откроют в Петропавловске

    6 Февраля 2023, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до конца года рассчитывают открыть еще один аутизм-центр. Об этом на брифинге сказал руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы управления образования, ведется работа по сокращению очередности в психолого-медико-педагогические консультации и кабинеты коррекции.

    «Областная консультация стала работать в две смены. До конца года мы планируем открыть еще один аутизм-центр. На базе трех школ города - кабинеты поддержки инклюзии. За счет средств Фонда «Қазақстан халқына» в этом году четыре специальные (коррекционные) школы оснащаются современным учебным и развивающим оборудованием. Это обустройство столярных, слесарных, швейных мастерских, кабинетов психологов и логопедов, спортивных залов. Сумма частных инвестиций составила 77,7 млн тенге», - проинформировал Назир Жашибеков.

    Он добавил, что осенью обновят материально-техническую базу еще трех сельских коррекционных школ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Аутизм Петропавловск
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