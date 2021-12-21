«Аулиеата жастары» - жилищная программа для молодых жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект программы помощи в приобретении жилья молодым жамбылцам разработали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа льготного кредитования молодежи нашей области «Аулиеата жастары» разработана для обеспечения молодежи региона доступным жильем, а также для поддержки молодых семей, - рассказал руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Серикбол Бериккожа. – Для приобретения жилья в рамках действующих программ предусмотрены различные инструменты ипотечного кредитования граждан («7-20-25», «Баспана-хит», «Әскери Баспана», «Бақытты отбасы», «Шаңырақ» 5-10-20 и другие)».

По словам спикера, на сегодняшний день в Жамбылской области проживает более 255 тысяч молодых людей, что составляет около 22,4 процента от общей численности населения региона.

«В целом по области общее количество молодежи, стоящей в очереди на получение жилья, - 4 407, общее количество молодежи, желающей получить земельный участок, - 6 592. Из 2 168 человек, получивших жилье в ипотеку через банки второго уровня в прошлом году, 395 - молодые люди», - сказал Серикбол Бериккожа.

Проект программы льготного кредитования «Аулиеата жастары» предусматривает финансирование из местного бюджета. Планируется выделить 1 миллиард тенге. Проект уже обсудили Таразский городской и районный советы по делам молодежи, обсуждался проект и в областном акимате, НПО, на заседаниях областного общественного совета. На постоянной комиссии маслихата одобрены, согласованы и утверждены положения и условия программы, отметил Серикбол Бериккожа.

«Максимальная сумма займа для молодежи - 13 миллионов тенге, ставка - пять процентов. Первоначальный взнос составляет от пяти до 50 процентов», - отметил руководитель областного управления по вопросам молодежной политики.

По данным ведомства, на реализацию молодежной политики в Жамбылской области на 2021 год выделено 767,2 миллиона тенге. В рамках государственного социального заказа профинансировано 32 социально значимых проекта на сумму 55,4 миллиона тенге.