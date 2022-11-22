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    Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК

    22 Ноября 2022, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 ноября 2022 года был проведен онлайн-аукцион по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) для северной зоны Единой электроэнергетической системы РК (Актюбинская область) по отбору ветряных электростанции (ВЭС) мощностью 50 МВт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    К участию в аукционных торгах были допущены 10 компаний. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ВЭС в 2022 году составила 21,53 тг/кВтч (без НДС).

    В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 21,53 до 12,99 тг/кВтч (без НДС).

    По итогам аукционных торгов победителем определена ТОО «Next Green Energy» с установленной мощностью проекта 50 МВт, аукционная цена 12,99 тг/кВтч (без НДС).

    Снижение аукционной цены составило 39,7 %, что является хорошим результатом. Аукционные торги, направлены на отбор наиболее эффективных проектов и формирование рыночных конкурентных цен на электрическую энергию, производимую объектами ВИЭ.

    При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «Ecojer», ОЮЛ «KazEnergy», ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация», Ассоциация Qazaq Green, и АО «КОРЭМ». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОРЭМ».

    Фото: gov.kz
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