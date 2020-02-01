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    Атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы из-за регистрации иностранных авто

    1 Февраля 2020, 12:07

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня атырауский спецЦОН перешел на усиленный график работы. Если в обычные дни в ЦОНе работают около 30 человек, то теперь 40 человек. Связано это с началом регистрации автомобилей с иностранными номерами. Работает спецЦОН теперь не 6 дней в неделю, а без выходных с 9 до 20 часов. Такой график будет до 29 февраля», - сообщил пресс-секретарь Атырауского филиала НАО государственный корпорация «Правительство для граждан» Нурлыбек Бақтығали.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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