Атырауские бизнесмены обсудили проект Концепции антикоррупционной политики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На совещании под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова представители бизнес-сообщества обсуждали проект «Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы». Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом выступил заместитель руководителя управления департамента по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Гибат Кукатов. Он рассказал, что разработанный проект Концепции антикоррупционной политики охватывает следующие пять лет. По его словам, были проанализированы все накопившиеся сегодня проблемы, прямо или косвенно связанные с коррупцией. Для их решения в проекте Концепции предусмотрены 6 блоков задач. Это формирование нетерпимости к коррупции; минимизация возможностей коррупции; обеспечение неотвратимости ответственности; меры по дальнейшему масштабному вовлечению гражданского общества в противодействие коррупции; мониторинг антикоррупционной политики; дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции.

Гибат Кукатов, акцентируя внимание на противодействии корпоративной коррупции, отметил важность учета мнения предпринимателей при разработке антикоррупционных мер.

«В настоящее время борьба с коррупцией имеет профилактический характер и направлена на предотвращение коррупции. Сегодня в своей деятельности мы делаем акцент на решение системных проблем, проводится активная работа по продвижению идеологии добропорядочности. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит эту инициативу», - резюмировал Г. Кукатов.

Подытоживая собрание, глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил важность рассматриваемого вопроса и необходимость тщательного изучения местными исполнительными органами проекта Концепции антикоррупционной политики для внесения предложений.

Участники мероприятия внесли свои предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики, улучшению взаимодействия государства и бизнеса.