Атырау вновь накрыло дымом от горящих тростников на Каспии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырау в четверг вновь накрыло дымом от горящих тростников на побережье Каспийского моря. Накануне дыма над городом не было. Но сегодня ветер поменял направление и принес целые облака дыма и запаха гари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по ЧС к местам возгорания направлена техника высокой проходимости для проведения разведки по определению подъездных путей к очагам горения. Данные космониторинга показывают два очага пожара в Жылыойском районе. Поэтому сегодня дополнительно были направлены мобильные группы для более точного определения мест возгораний. Проблема в том, что территория пожаров бесхозная, заболоченная. Тяжелая техника туда не пройдет. Поэтому принято решение в пятницу с утра в район отправить вездеход «ТРЭКОЛ» и личный состав в количестве 10 человек со средствами тушения - хлопушками. Будут уже конкретно заниматься ликвидацией пожара»,- сообщил заместитель начальника по ЧС региона Асхат Ержанов.

31 января для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874 АО «Казавиаспас». Созданной комиссией проведено аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря радиусом в 100 км.

Несколько очагов пожара было обнаружено на побережье Каспия в Атырауской области





Фото: gov.kz





