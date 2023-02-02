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    Атырау вновь накрыло дымом от горящих тростников на Каспии

    2 Февраля 2023, 22:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырау в четверг вновь накрыло дымом от горящих тростников на побережье Каспийского моря. Накануне дыма над городом не было. Но сегодня ветер поменял направление и принес целые облака дыма и запаха гари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом по ЧС к местам возгорания направлена техника высокой проходимости для проведения разведки по определению подъездных путей к очагам горения. Данные космониторинга показывают два очага пожара в Жылыойском районе. Поэтому сегодня дополнительно были направлены мобильные группы для более точного определения мест возгораний. Проблема в том, что территория пожаров бесхозная, заболоченная. Тяжелая техника туда не пройдет. Поэтому принято решение в пятницу с утра в район отправить вездеход «ТРЭКОЛ» и личный состав в количестве 10 человек со средствами тушения - хлопушками. Будут уже конкретно заниматься ликвидацией пожара»,- сообщил заместитель начальника по ЧС региона Асхат Ержанов.

    31 января для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874 АО «Казавиаспас». Созданной комиссией проведено аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря радиусом в 100 км.

    Несколько очагов пожара было обнаружено на побережье Каспия в Атырауской области


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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