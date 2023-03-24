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    Аттестацию на предмет безопасности будут проходить казахстанские школы

    24 Марта 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения Казахстана поделились планами по усилению мер безопасности в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для усиления мер по безопасности в школах по итогам мониторинга планируется следующее: усилить вопросы контрольно-пропускного режима, определить четкие требования к охранникам в рамках договора, развивать систему аттестации организаций образования на предмет соблюдения требований безопасности», - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

    Как считают в Минпросвещения, подобная аттестация позволит охватить не только вопросы технического характера, но и выработку практических знаний и их применение в чрезвычайных ситуациях.

    Напомним, утром 13 февраля в школе № 4 города Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение топор и кухонный нож, после чего ранил двух учеников. Двое школьников оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы. Позже стало известно, что он состоял на учете в психдиспансере.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Безопасность Минпросвещения РК
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