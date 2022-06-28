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    Атмосферную засуху прогнозируют синоптики в июне в трех областях Казахстана

    28 Июня 2022, 23:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях опубликовали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В Кызылординской области Жалагашском, Аральском, Шиелийском, Казалинском и Кармакшинском районах, в Мангыстауской области в Бейнеуском и Мангистауском районах, в Атырауской области в Махамбетском, Жылыойском, Курмангазинском и Балыкшинском районах ожидается атмосферная засуха в первой декаде июля 2022 года», - говорится в публикации пресс-службы РГП «Казгидромет».

    Ранее сообщалось , что дефицит осадков ожидается в районах Актюбинской и Кызылординской областей в июле.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Кызылординская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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