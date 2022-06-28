Атмосферную засуху прогнозируют синоптики в июне в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях опубликовали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В Кызылординской области Жалагашском, Аральском, Шиелийском, Казалинском и Кармакшинском районах, в Мангыстауской области в Бейнеуском и Мангистауском районах, в Атырауской области в Махамбетском, Жылыойском, Курмангазинском и Балыкшинском районах ожидается атмосферная засуха в первой декаде июля 2022 года», - говорится в публикации пресс-службы РГП «Казгидромет».

Ранее сообщалось , что дефицит осадков ожидается в районах Актюбинской и Кызылординской областей в июле.



