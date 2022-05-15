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    Астронавт ОАЭ во второй раз полетит в космос

    15 Мая 2022, 18:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа аль-Мансури вновь собирается в космос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, это будет первая долгосрочная миссия астронавта из арабской страны, соглашение о запуске эмиратского астронавта на МКС весной 2023 в рамках миссии NASA SpaceX Crew было подписано американской аэрокосмическая компанией Axiom Space и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида аль Мактума (ОАЭ).

    МИА «Казинформ» освещал подготовку и запуск в космос первого космонавта ОАЭ. В свой первый космический полет Хаззаа аль-Мансури отправился 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-15».

    Во время предстартовой подготовки летчик-космонавт РК Айдын Аимбетов специально приехал на Байконур с тем, чтобы пожелать коллеге удачного старта и подарил символический подарок - символ байконурской степи – белого верблюжонка.

    Военный летчик аль-Мансури стал первым астронавтом ОАЭ в результате отбора из более, чем четырех тысяч кандидатов. На предполетной конференции 24 сентября 2019 года на Байконуре он сообщил, как будет совершать намаз в космосе.

    В данное время первый астронавт ОАЭ проходит подготовку в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Арабские эмираты
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