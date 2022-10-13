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    Астанинское заявление по трансформации СВМДА

    13 Октября 2022, 21:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полный текст Астанинского заявления по трансформации СВМДА распространила пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

    Мы, главы государств и правительств государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), собравшись 12-13 октября 2022 г. в г.Астане по случаю 30-летия процесса СВМДА,

    ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НАМЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КУРС НАШЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

    1. Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

    2. Процесс трансформации СВМДА будет преследовать следующие основные цели: определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия.

    3. Исходим из того, что организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов. Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН.

    4. Наша организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-членов, с другими государствами, организациями и форумами, разделяющими наши цели и принципы, для укрепления ориентированного на результат и основанного на консенсусе многостороннего сотрудничества в нашем регионе.

    5. В качестве первого шага для реализации процесса трансформации мы приняли следующие решения:

    (1) Встреча глав государств и правительств (Саммит) и Встреча министров иностранных дел (Министерская встреча) отныне будут именоваться соответственно «Совет глав государств и правительств» (Саммит) и «Совет министров иностранных дел» (Министерский совет);

    (2) должность Исполнительного директора Секретариата СВМДА отныне будет именоваться «Генеральный секретарь»;

    (3) Секретариат передаст государствам-членам через Председательство предложения о внесении изменений в соответствующие документы СВМДА для их утверждения уполномоченными руководящими органами.

    6. Государства-члены будут определять, когда и, если это будет целесообразно, элементы процесса трансформации, в том числе критерии членства. В целях обеспечения реального продвижения в этом направлении мы просим Председательство при поддержке Генерального секретаря и в тесной координации с государствами-членами сформулировать в 2023 г. предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-членами.

    7. Мы поздравляем СВМДА со значительными успехами, достигнутыми за 30 лет его развития, и просим Председательство представить отчеты о ходе процесса трансформации к следующим совещаниям Министерского совета и Совета глав государств и правительств.

    Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошел VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания. Во встрече приняли участие главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.
    Астана Акорда СВМДА
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