Астанинский процесс: участники подвели итоги 13-раунда Международной встречи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Второй день очередного 13-раунда Международной встречи высокого уровня по Сирии проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Астанинского процесса по Сирии 13 Международнаявстреча высокого уровня подошла к своему концу. Этот процесс, которыйреализуется с 2017 года при поддержке Первого Президента РК Елбасы НурсултанаНазарбаева, безусловно достигла больших результатов на пути установления мирав Сирии. Мы подводим итоги 13 встречи. Мы это делаем с большим удовлетворением, так как это важныйкомпонент многосторонних усилий по установлению мира в Сирии», - сказалзаместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Отметим, что делегацию России возглавил Специальныйпредставитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представленазаместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранскаяделегация принимает участие во главе со Старшим помощником министра иностранныхдел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Во встрече 1 и 2 августа принимают участие обе стороныконфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавляет постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главес Ахмадом аль-Тоумой. Делегации из Ирака и Ливана в переговорах принимаютучастие в качестве наблюдателей.

В первый день переговоров за закрытыми дверями состоялисьдвусторонние и многосторонние технические консультации. 1 августа участникамитакже обсуждался вопрос стабилизации в Идлибской зоне и выработки мер повведению перемирия на территории.

Отметим, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по СирииГейр Педерсен по состоянию здоровья не приехал в Казахстан.

Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены вСовместном заявлении государств-гарантов (Россия, Турция, Иран) Астанинскогопроцесса.