Астанчанка обвинила в халатности медперсонал столичной больницы – ребенок стал инвалидом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения города Астаны отреагировали на жалобу жительницы столицы о том, что ее ребенок по вине врачей стал инвалидом. По данному факту проводится служебное расследование для выяснения обстоятельств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касательно обращения пациента в столичном управлении здравоохранения сообщили следующее.

«На сегодняшний день по данному случаю проводится служебное расследование для выяснения обстоятельств. В случае, если подтвердятся факты, указанные в обращении, виновные будут привлечены к ответственности», - прокомментировали в пресс-службе управления.

В Instagram на страничке паблика @zhaloby_astana астанчанка опубликовала пост, в котором обвинила врачей отделения гинекологии городской многопрофильной больницы 1 в том, что по их вине ее ребенок стал инвалидом. Женщина поступила в роддом 12 августа. По ее словам, в тот день дежурила заведующая родзала, которая осмотрела ее и пропала. Женщина просила подойти ее, однако, по словам женщины, заведующая всячески отказывалась со слов акушерки.

По словам женщины, 12 лет назад она не могла родить дочку весом 3600, так как роды были тяжелые. В эту вторую беременность астанчанка предупреждала врачей, что не сможет родить, так как крупный плод. Она просила сделать ей кесарево сечение, однако ее игнорировали. Всю ночь женщина промучилась с очень болезненными схватками. Когда ее передали в родзал, женщина уже была без сил.

«Она меня передала по смене врачу и ушла. И вот, когда ребенок застрял, тогда началась у всех паника. Врач пытался вытащить ребенка, но не смог. В этот момент он мне спокойно заявляет: это 100 % антенатальная смерть плода. Прибежала замдиректора по родовспоможению, тоже начала пытаться вытащить ребенка с криками. Мне стали сильно давить на ноги и я услышала хруст, это у меня разошлись кости таза на 2,5 мм. Ребенка еле как достали. Он не дышал четыре минуты, остановка сердца, нет дыхания. Благо реаниматологи вернули мне сына с того света. Ребенка сразу инкубировали и провели гипотермию на три дня, так как были судороги. Я из-за симфизита не могла двигаться. Вес ребенка при рождении был 5 200. Очень крупный плод для меня. Через неделю выяснилось, что у меня кровотечение. Сделали операцию под наркозом. В итоге мой сын пролежал 10 дней в реанимации и 10 дней в патологии. Сделали ему очень много рентген снимков. Я заметила, что у сына правая рука вывернута. Диагноз – паралич правой руки Дюшен-Эрбо. Это акушерский паралич. Когда его пытались вытянуть за плечи в этот момент ему и повредили нервы. Это на всю жизнь, постоянно нужно будет проходить реабилитацию, заниматься. У меня был совершенно здоровый ребенок, я всю беременность соблюдала все предписания врача, не пила, ходила вовремя на приемы. Мой долгожданный ребенок стал по вине врачей инвалидом», - написала женщина.



