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    Астанчан просят вовремя прививать детей от туберкулеза

    24 Марта 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Жанна Пралиева обратился к родителям с просьбой не отказываться от прививки от туберкулеза. По ее словам, у непривитых детей риск заболеть туберкулезом увеличивается во много раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года в перинатальных центрах города вакцинировано 90,8 % новорожденных, из них 5,8% детей не вакцинировано по причине медицинских отводов и 3,1% детей не иммунизировано из-за отказа от вакцинации матерей - это 1048 новорожденных. Охват ревакцинацией БЦЖ в 6-7 лет составил 96,1%, не привито по причине медотводов - 3,2%, по причине отказов - 0,7 %, это 73 ребенка. У непривитых детей риск заболеть туберкулезом во много раз увеличивается», - сказала на брифинге в РСК Жанна Пралиева.

    Замглавы ДСЭК города Астаны также призвала родителей не отказываться и своевременно прививать детей от туберкулеза.

    Ранее сообщалось, что в Астане туберкулезом стали чаще болеть студенты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Другие государственные органы Вакцинация Дети
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