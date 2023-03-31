Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Астанчан предупредили о зеленой воде из-под кранов

    31 Марта 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 апреля компания «Астана – Теплотранзит» проведет проверку трубопроводов, водоподогревателей и тепловых сетей путем ввода красителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В тепловую сеть будет введен органический краситель флуоресцеина натрия, который окрашивает воду в зеленый цвет. Это делается для выявления потерь сетевой воды через скрытые дефекты трубопроводов, неплотности запорной арматуры водоподогревателей и тепловых сетей потребителей.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, мероприятие позволит выявить хищение сетевой воды на производственные и бытовые нужды.

    В случае обнаружения подкрашенной воды астанчан просят звонить в службу «ikomek 109».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана ЖКХ Общество Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла
    В Астане проверяют теплосети на потери воды
    Очередная авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
    Без воды на двое суток остались жители Балхаша
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров