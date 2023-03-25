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    Астанчан предупредили о проведении антитеррористических учений

    25 Марта 2023, 18:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проводится антитеррористическое учение «Найза-Антитеррор-2023». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 марта на территории столицы проводится антитеррористическое учение «Найза-Антитеррор-2023». Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    В ДП предупредили, что учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

    «В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движений автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - добавили в департаменте полиции.

    Тем временем, в Сети появилось видео учений.

    «В Астане оцепили «Магнум». К супермаркету на Кудайбердиулы подъехали несколько военных и полицейских машин, пожарные и скорые. Всех сотрудников «эвакуировали» из здания. Оказалось, что это антитеррористические учения, которые были максимально приближены к боевым условиям. Сохраняем спокойствие», - говорится в посте, опубликованном Telegram-каналом Astanovka98.

    Автор:

    Серик Сабеков

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