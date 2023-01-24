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    «Астана» выступит в двух гонках в Испании

    24 Января 2023, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team примет участие в двух гонках в Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Информацию об этом опубликовала пресс-служба соревнований.

    «Вуэльта Валенсии» состоится пятого февраля, протяженность гонки составит 93,2 километра. Многодневная гонка «Вуэльта Андалусии» пройдет в период с 15-го по 19-е февраля. Длиннейшая дистанция многодневки – 184 километра, которая состоится в последний день соревнований.

    Astana Qazaqstan Team пока не объявила составы на испанские гонки.

    Генеральным менеджером команды является олимпийский чемпион 2012-го года Александр Винокуров.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Велоспорт
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