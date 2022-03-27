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    «Астана» примет участие в однодневной велогонке в Италии

    27 Марта 2022, 04:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом гонщиков на однодневную шоссейную велогонку «Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав опубликовала пресс-служба велокоманды «Астана».

    В гонке примут участие пять спортсменов: казахстанец — Нурберген Нурлыхасым, итальянцы — Антонио и Винченцо Нибали, колумбиец Хуан Карлос Лопес и эквадорец Гарольд Мартин Лопес.

    Велогонка состоится 27 марта.

    Стоит напомнить, что генеральным менеджером казахстанской велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года казахстанский велогонщик Александр Винокуров.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Велоспорт
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