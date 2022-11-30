Астана - Париж: у Франции в Центральной Азии есть стратегический партнер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главным событием последних двух дней стал официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева во Францию. Глава государства прибыл в Париж, чтобы обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Президент Казахстана также провел встречи с представителями крупнейших компаний Франции. О чем говорили президенты двух стран и почему Казахстану важно развивать отношения с Францией - читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Позитивная динамика роста торгового оборота

За 9 месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Двусторонний торговый оборот между странами достиг $2,5 млрд долларов. ($2,3 млрд за аналогичный период прошлого года). До конца года, скорее всего, он превысит $3 млрд.

Согласно данным Бюро национальной статистки, по итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $3 млрд, а в 2020 - $2,8 млрд. Это говорит о стабильной положительной динамике развития торговых отношений между двумя странами.

При этом, 90% всей торговли Франции с государствами Центральной Азией приходится именно на Казахстан.

Франция поставляет вакцины, различные двигатели, лекарственные средства, угольные электроды, радиолокационную и радионавигационную аппаратуру, электрические трансформаторы, смеси душистых веществ, гербициды и так далее. Согласно данным Миннацэкономики, импорт в Казахстан из Франции за январь-сентябрь 2022 года составил $512,6 млн (рост на 8,1%).

Казахстан же поставляет партнеру водород, инертные газы и прочие неметаллы, двигатели и электрические генераторы, титан и изделия из титана, сырую нефть, уран и серу. При этом, Казахстан входит в пятерку основных поставщиков сырой нефти во Францию и первый по поставкам урана.

Экспорт из Казахстана во Францию за январь-сентябрь 2022 года также вырос на 5% и составил $1,9 млрд. То есть интерес к рынкам и товарам друг друга обоюдный.

Франция в топ-5 крупнейших стран-инвесторов РК

С 2005 года Франция инвестировала в экономику Казахстана $17 млрд. В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики.

График валового притока прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов из Франции.

Страны-партнеры совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранения и пищевой промышленности. В прошлом году Казахстан и Франция подписали Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

О чем Президенты говорили в Париже

Переговорам Макрона и Токаева предшествовала официальная церемония встречи в Елисейском дворце. В ходе встречи глава Казахстана поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания Президентом Казахстана.

Фото:akorda.kz

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимой в Казахстане политической и экономической модернизации. В свою очередь, президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку проводимым в РК реформам.

Фото:akorda.kz

Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. А Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты.

Фото:akorda.kz

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

Фото:akorda.kz

Встреча с председателем Сената Французской Республики

В рамках официального визита во Францию Касым-Жомарт Токаев посетил Сенат Французской Республики и провел встречу с его председателем Жераром Ларше.

В ходе встречи Президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

Фото:akorda.kz

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы. Президент Казахстана отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил Спикера Сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в Казахстане политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией. В завершение встречи Президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей Сената Франции.

Фото:akorda.kz

В рамках визита Глава государства встретился также с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений - одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

Фото:akorda.kz

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.

Партнерство с перспективой: в каких новых сферах страны могут развивать сотрудничество

Во время деловых встреч Президент Казахстана встретился с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люка Ремона. Обсуждались вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике. Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Фото:akorda.kz

Собеседники рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Стоит отметить, что Франция является страной с развитыми атомными технологиями.

Фото:akorda.kz

Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алия Мусабекова считает, что развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией в сфере атомной энергетики актуально и выгодно обеим сторонам. Еще одна важная сфера сотрудничества, по ее мнению, это сфера транспорта и логистики.

«Казахстанские компании сотрудничают с такими французскими концернами, как Alstom и Airbus. Казахстан представляет интерес для французской стороны в вопросе поставок титана. Очень большой спрос сейчас на титан на европейском рынке, особенно в производстве авиасудов. И Казахстан является одним из крупных поставщиков титана», - отметила эксперт.

В рамках визита Глава государства также принял председателя Совета директоров Orano S.A. Клода Имовена. Во время встречи обсуждались вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.

Фото:akorda.kz

Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.

Президент сообщил, что на переговорах с Эмманюэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Напомним, Казахстан занимает второе место в мире по запасам природного урана. Около 14 % от всех мировых запасов сосредоточено в недрах РК. Общие запасы страны по разведанным оцениваются более 700 тысяч тонн урана.

В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире и продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом рынке. Страна производит около 40% от мировой добычи урана. В 2021 году объем страновой добычи урана составил 21,8 тыс. тонн.

Встречи с крупнейшими представителями бизнеса Франции

Глава государства принял Президента Air Liquide Франсуа Жакова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проектов компании в Казахстане и ближайших ее планах.

Фото:akorda.kz

Компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций в 120 млн евро.

В частности, совместное предприятие «Эр Ликид Мунай Тех Газы» наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. А для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI Inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.

Французские инвестиции в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев в столице Франции также принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа.

В ходе этой встречи Главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании. Alstom в ближайшее время намерен инвестировать €50 млн в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в Астане, Алматы, а также в Жамбылской и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что для реализации этих проектов компания подготовит более 1000 местных специалистов.

Было подписано соглашение между Правительством РК и Alstom по вопросам реализации проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Фото:akorda.kz

Деятельность Total в РК

Глава государства принял председателя Совета директоров и главного исполнительного директора Total Energies Патрика Пуянне.

Компания Total является одной из самых крупных французских корпораций, представленных в Казахстане.

В ходе переговоров с Эмманюэлем Макроном Глава государства отметил, компания Total занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией. За годы сотрудничества Total Energies инвестировала в нашу страну львиную часть всех французских инвестиций - $12 из 17 млрд.

Патрик Пуянне выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах на юго-востоке республики. Предварительная стоимость проекта – $1,9 млрд.

Перспективы создания Торгового представительства Франции в Казахстане

В завершение визита Глава государства провел встречу с капитанами бизнеса Франции.

В мероприятии приняли участие руководители таких крупных компаний, как Total Energies, Orano, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, животноводческой ассоциации FICT, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Alstom, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Airbus, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и другие.

Фото:akorda.kz

В своем выступлении перед французским бизнес-сообществом Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами.

По его словам, эти новые вызовы открывают также и новые возможности. Трудные времена – это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.

«Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов», – заявил Президент.

Фото:akorda.kz

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает страну сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов и выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес-климата.

«Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5 %, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50% или $63,8 млрд. За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около $15 млрд, что почти на 30 % больше, чем в предыдущем году. В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь $150 млрд прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.

Фото:akorda.kz

«За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана. Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане. Мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду», – подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим лидер Казахстана остановился на перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации. Президент РК выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

«Сегодня конструктивный диалог предоставляет возможность вновь подтвердить нашу приверженность содействию росту бизнеса и общему процветанию! Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона», – подытожил свое выступление Глава государства.

Фото:akorda.kz

Казахстан и Франция установили дипломатические отношения 25 января 1992 года. В 2008 году страны подписали договор о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в 2010 году. С 2009 года состоялось шесть двусторонних визитов президентов, а также целый ряд контактов на уровне министерств и парламентов. Политический диалог, которому способствует большое число двусторонних визитов, носит постоянный характер. В 2021 году было принято решение наладить ежегодные консультации между министерствами иностранных дел.

Франция для Казахстана выглядит надежным и перспективным партнером в Евросоюзе, который предлагает не только инвестиции, но и экспортирует в нашу страну технологии. Для французских компаний наша страна выглядит хорошей площадкой для реализации крупных проектов и своеобразным окном для долгосрочного вхождения в регион Центральной Азии.

Фото:akorda.kz



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