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    Астана должна трансформироваться в инновационный город будущего - Касым-Жомарт Токаев

    31 Января 2023, 16:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.

    Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта «Умный город».

    Поручаю акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона», - сказал Президент.


    Фото: t.me/aqorda_resmi

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана Цифровой Казахстан
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