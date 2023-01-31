Астана должна трансформироваться в инновационный город будущего - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего, сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.

Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта «Умный город».

Поручаю акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе. В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона», - сказал Президент.





Фото: t.me/aqorda_resmi