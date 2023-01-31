Астана должна стать комфортным городом для проживания - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана должна стать комфортным городом для проживания сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по развитию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Астана должна стать комфортным городом для проживания. Прежде всего нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей.

К сожалению, вместо того чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс. Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать.

Сейчас не уделяется должное внимание набережной Есиля. В этом вопросе можно изучить опыт Казани. Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны», - отметил Президент.

«Через реку нужно строить пешеходные мосты. Особенно это актуально в районе моста по проспекту Тәуелсіздік, который сейчас строится. Много говорится о пешеходных улицах, но по факту нет ни одной такой улицы.

За рубежом они являются «точками притяжения» людей. Этот вопрос нужно тщательно продумать. Можно привлечь квалифицированных специалистов и принять оптимальное решение. Самый простой пример – территория ЭКСПО. Визуально красивая зона, но безжизненная. При правильном подходе ее можно было давно трансформировать в динамичную зону притяжения горожан. В целом, необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото:t.me/aqorda_resmi















