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    Ассоциация казахстанских студентов появится в Норвегии

    18 Марта 2023, 01:15

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в норвежских университетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Во время встречи речь шла о взаимодействии Посольства со студентами, а также о казахстанско-норвежском сотрудничестве.

    Посол рассказал о значении осуществляемых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым политических реформ и предстоящих 19 марта выборов в Мажилис. Он призвал казахстанских студентов принять активное участие в голосовании.

    По итогам встречи принято решение о создании Ассоциации казахстанских студентов в Норвегии для совместного продвижения казахстанской культуры, поддержки вновь прибывших студентов, обсуждения совместных проектов.

    Для участия в новой организации приглашаются студенты, обучающиеся в вузах по всей Норвегии. В ближайшее время будут рассмотрены организационные вопросы Ассоциации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Соотечественники Норвегия
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