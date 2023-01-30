Ассоциация «Болашак» готовит наставников для помощи школьникам в профориентации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В проекте «Болашаққа сеніммен» могут участвовать все заинтересованные граждане. Об этом сообщил член Совета Ассоциации «Болашак» Мұхтар Манкеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы начинаем новый проект от имени Ассоциации «Болашак». Проект «Болашаққа сеніммен» направлен на то, чтобы выпускники школ умели выбрать для себя профессию. В 2022 году мы в пилотном режиме провели встречи в более чем 40 школах с охватом более 3 тысяч школьников. Это были ученики 10-х, 11-х и 12-х классов. С помощью менторов (наставников – «Казинформ») Ассоциации «Болашак» мы разъясняем школьникам, какие у них должны быть триггеры, какие стимулы», – сказал М. Манкеев.

По его словам, ассоциация намерена приложить усилия к тому, чтобы проект не оказался разовым мероприятием, а развивался на системной основе. Ведется подготовка группы главных менторов.

М. Манкеев отметил, что в проекте могут участвовать все заинтересованные граждане. Приглашаются общественные активисты. Для участия в проекте нужно обратиться в ассоциацию и предоставить свои контактные данные. Организаторы будут связываться с ними по этим контактам, оказывать помощь. С желающими участвовать в проекте также могут быть проведены встречи.

Также М. Манкеев сообщил о старте профориентационного проекта Ассоциации «Болашаққа сеніммен» в Астане и о том, что в этом году представители Ассоциации «Болашак» планируют провести встречи в более чем 500 школах в отдаленных селах.



