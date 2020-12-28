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    Ассоциация боевых искусств Казахстана провела акцию по поддержке многодетных семей

    28 Декабря 2020, 20:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня Независимости РК Ассоциация боевых искусств Казахстана провела благотворительную акцию по поддержке многодетных семей. В городах Нур-Султане, Алматы и Актау спортсмены посетили более 50 семей, дома малютки и детские дома с новогодними подарками, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили руководители столичных федераций грэпплинга, джиу-джитсу и борьбы на поясах, данная инициатива проведена в рамках акции #BizBirgemiz и #Sporthalyqpenbirge, а также для поддержки и развития волонтерской деятельности в будущем, в целях привития молодежи культуры взаимопомощи.

    Спортсмены призывают продолжить волонтерскую активность в предстоящем году.

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    Астана Алматы Благотворительность Спорт Мангистауская область День Независимости Общество
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