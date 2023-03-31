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    Ассамблея народа Казахстана осудила провокационное заявление в Петропавловске

    31 Марта 2023, 18:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана осудила провокацию так называемого народного совета трудящихся в городе Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АНК.

    В своем заявлении АНК отмечает:

    Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает провокационное заявление группы лиц от имени так называемого «Народного Совета г.Петропавловск», Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

    Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.

    Мы - единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!

    Подобные провокации крайне безответственны и должны жестко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством.

    Ассамблея народа Казахстана призывает граждан не поддаваться на подобного рода акции и сохранять присущие нашему народу мудрость, выдержку, доверие и взаимоуважение – основу нашего незыблемого единства и общественного согласия.

    Казахстан – наш общий шаңырак, и все мы, где бы ни находились, представляем нашу любимую Родину, а международное сообщество знает и признает нас как единую и сильную нацию.

    Мы разные, но наше единство в многообразии. Мы никогда не отступим от этого принципа.

    Как сообщалось ранее, в Северо-Казахстанской области департамент Комитета национальной безопасности проводит расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ». В социальных сетях распространяется видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого народного совета трудящихся и о своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей и Северо-Казахстанской области, и других регионов страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область АНК
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