АСП на 161 млн тенге получили семьи в Каракиянском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каракиянском районе Мангистауской области 330 семей получили адресную социальную помощь в размере 161,3 млн тенге. Денежные средства выделялись малоимущим, а также на лечение больных туберкулезом и онкологией, а также детям, потерявшим кормильцев и др. Об этом сообщил аким района Кыдырберды Беков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из числа получивших адресную социальную помощь активными мерами занятости охвачены 108 человек. Кроме того, гарантированный социальный пакет в размере 21,5 млн тенге выделен для 431 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. 104 малообеспеченным семьям оказана единовременная социальная помощь в размере 5,6 млн тенге. На 340 детей, потерявших кормильца, в качестве социальной помощи выделено 14,9 млн тенге», - рассказал Кыдырберды Беков.

По его словам, в Мангистауском областном реабилитационном центре оздоровительное лечение получили 12 жителей района с ограниченными физическими возможностями. Еще 235 каракиянцев смогли получить лечение в санаторно-курортном оздоровительном учреждении.

Как рассказал аким Каракиянского района, 3,5 млн тенге были выделены на лечение 29 больных туберкулезом, а 64 больным онкологией оказана социальная помощь в размере 4,9 млн тенге. По гранту акима района на стипендии 20 студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, направлено 1,5 млн тенге. Это молодые люди из социально уязвимых семей. 2120 работникам социальной сферы оказана помощь на сумму 25,6 млн тенге для приобретения топлива.

По программе «С дипломом - в село» выделено 173,3 млн тенге, 39 специалистов смогли приобрести жилье. Единовременное подъемное пособие на 20,4 млн тенге выдано 70 специалистам.