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    Аскар Умаров обсудил с Верховным муфтием РК вопросы религиозной деятельности

    20 Января 2022, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров встретился с Верховным муфтием Наурызбай кажы Таганулы и обсудил с ним актуальные вопросы Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу министерства.

    Состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам противодействия идеологии деструктивных религиозных течений в обществе. Также были подняты вопросы повышения на новый уровень качества просветительской работы муфтията в соответствии с глобальными трендами с использованием различных каналов распространения информации: СМИ, социальные сети, мессенджеры, книги и др.
    Министр выразил благодарность Верховному муфтию за гражданскую позицию и обращение к мусульманам страны во время трагических событий января с призывом к единству, содействию сохранения мира.

    «Духовное управление мусульман Казахстана всегда призывало к консолидации нашего народа вокруг духовных ценностей, содействуя укреплению межконфессионального согласия в стране», - отметил Аскар Умаров.
    По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить тесное сотрудничество между министерством и Духовным управлением мусульман Казахстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Религия Общество МИОР Аскар Умаров
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