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    Аскар Умаров назначен вице-министром информации и общественного развития РК

    19 Августа 2021, 09:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Умаров Аскар Куанышевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Аскар Умаров родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил университет «Туран».

    В 1997-1998 гг. — ведущий специалист сектора социально-экономических проблем «Республиканского научного центра проблем культуры».

    В 1998-1999 гг. — специалист по маркетингу в журнале «Малый бизнес Казахстана».

    В 2001-2005 гг. — корреспондент ТОО «РГ «Новости недели».

    В 2005-2006 гг. — шеф-редактор Алматинского бюро дирекции информационно-аналитических программ филиала АО «РТРК «Казахстан» — РТЦ «Астана».

    В разные годы занимал руководящие должности в частных организациях.

    В 2008-2010 гг. — директор, заместитель генерального директора ТОО «Нур-Медиа».

    В 2011-2013 гг. — вице-президент НАО «Тюркская академия».

    2014 г. — управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

    В 2016-2017 гг. — президент общественного фонда.

    В 2017-2020 гг. — генеральный директор ТОО МИА «Казинформ».

    С января 2020 года по настоящее время — председатель правления АО МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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