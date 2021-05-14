Аскар Мамин встретился с вице-президентом Всемирного банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества РК и Всемирного банка в реализации проектов в таких сферах, как цифровые технологии, финансы, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, экология, развитие человеческого капитала, малого и среднего бизнеса, а также вопросы минимизации последствий пандемии на экономику Казахстана.

Представители Всемирного банка дали высокую оценку принимаемым Правительством РК мерам по борьбе с COVID-19, поддержке предпринимательства и продуктивной занятости, что позволило обеспечить выход экономики Казахстана на траекторию роста по итогам 4 месяцев 2021 года.

Особо отмечены устойчивые и высокие темпы роста в реальном секторе экономики, повышение доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны, а также восстановительная динамика в секторе услуг.

По итогам переговоров подписано Соглашение о займе по программе устойчивого развития животноводства, ориентированного на результат. Документ предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития 460 млн евро Казахстану на совершенствование системы ветеринарной службы и учета животных, масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на фермера, а также реализацию политики «зеленого роста» для сектора мясного животноводства. Срок реализации проекта — 2021-2025 годы.

Во встрече приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан Жамаубаев, национальной экономики — Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин.

C 1992 года Всемирный банк профинансировал реализацию в Казахстане свыше 55 государственных проектов по развитию финансов, инфраструктуры, энергетики, АПК, сектора коммунальных услуг, IT и других сфер.







