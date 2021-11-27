Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами выступили аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, министры энергетики Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев и др.

4 ноября т.г. постановлением Правительства был принят Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, предусматривающий реализацию 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тг.

Поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры.

За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона.

Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения — на 40% и в целом экономики региона — на 32%.

За 10 месяцев т.г. объем обрабатывающей промышленности в Мангистауской области вырос на 4,1% и составил 150,2 млрд тг, объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 17,1 млрд тг (+1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 0,6% (473,9 млрд тг). Объем строительных работ увеличился на 22,8% (193,8 млрд тг), введено 954,1 тыс. кв. м жилья.

Премьер-Министр поручил обеспечить своевременность и качество реализации Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.

Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. куб. м, в т.ч. 3 проекта мощностью 35 тыс. куб. м в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года.

Глава Правительства ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды «Zhamal-ai Ltd» мощностью 120 тыс. пар обуви в год.

В ходе посещения онкологического диспансера г. Актау Премьер-Министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области.

А. Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК-Казатомпром» — до 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. куб. м в сутки.

Глава Правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны г. Актау.