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    Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

    27 Ноября 2021, 19:42

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    С докладами выступили аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, министры энергетики Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев и др.

    4 ноября т.г. постановлением Правительства был принят Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, предусматривающий реализацию 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тг.

    Поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры.

    За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона.

    Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения — на 40% и в целом экономики региона — на 32%.

    За 10 месяцев т.г. объем обрабатывающей промышленности в Мангистауской области вырос на 4,1% и составил 150,2 млрд тг, объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 17,1 млрд тг (+1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 0,6% (473,9 млрд тг). Объем строительных работ увеличился на 22,8% (193,8 млрд тг), введено 954,1 тыс. кв. м жилья.

    Премьер-Министр поручил обеспечить своевременность и качество реализации Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.

    Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. куб. м, в т.ч. 3 проекта мощностью 35 тыс. куб. м в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года.

    Глава Правительства ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды «Zhamal-ai Ltd» мощностью 120 тыс. пар обуви в год.

    В ходе посещения онкологического диспансера г. Актау Премьер-Министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области.

    А. Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО «МАЭК-Казатомпром» — до 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. куб. м в сутки.

    Глава Правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны г. Актау.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Мангистауская область
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