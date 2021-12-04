Аскар Мамин провел встречу с иностранными инвесторами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин на площадке Международного финансового центра «Астана» встретился с представителями крупных иностранных инвесторов — «Blackrock», «Capital Group», «Aberdeen Asset Management», «Sands Capital», «Luxor Capital» и «Lugard Road Capital», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Обсуждены инвестиционные возможности Казахстана и перспективы расширения присутствия иностранного капитала в стране и регионе. Особое внимание было уделено уникальной для региона инфраструктуре Международного финансового центра «Астана».

Глава Правительства отметил растущую инвестиционную привлекательность Казахстана на фоне уверенной восстановительной динамики экономики. По итогам десяти месяцев текущего года рост ВВП ускорился до 3,5%. Наиболее высокие темпы восстановления достигнуты в строительстве (+7,6%), обрабатывающей промышленности (+5,3%) и сфере услуг (+3,4%). На фоне активного восстановления экономики, наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций. По итогам I полугодия 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился на 30,4% и составил $11,1 млрд. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций в финансовый сектор вырос на 12,1%.

Представители иностранных компаний подчеркнули, что одним из позитивных сигналов для зарубежных инвесторов стало успешное IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже (LSE) и AIX в 2020 году. При этом особо была подчеркнута ориентированность иностранного капитала на внедрение ESG-принципов и декарбонизацию с учетом актуальных глобальных трендов. Рассмотрены также перспективы реализации программы приватизации государственных активов РК.

Во встрече приняли участие руководитель отдела развивающихся рынков Европы и старший портфельный менеджер компании «Blackrock» Крис Колунга, старший портфельный менеджер компании «Capital Group» Артур Кей, ведущий портфельный менеджер компании «Aberdeen Asset Management» Адам Монтанаро, портфельный менеджер компании «Sands Capital» Тиджа Бойе, президент компании «Luxor Capital» Дуглас Снайдер и управляющий партнер компании «Lugard Road Capital» Дуглас Фридман. С казахстанской стороны в переговорах приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам — Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры энергетики Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев и др.



Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).



