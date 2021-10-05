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    Аскар Мамин провел встречу с главой Alstom

    5 Октября 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с председателем совета директоров французского машиностроительного концерна Alstom Анри Пупар-Лафаржем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Стороны обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества по производству и сервисному обслуживанию железнодорожной техники – электровозов и стрелочных приводов. Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросу увеличения Alstom уровня локализации производства в Казахстане комплектующих с 38% в т.г. до 50% в 2025 г. В денежном выражении локализация составит 5 млрд тенге в год. При этом компания подготовит к указанному времени 700 высококвалифицированных инженеров из числа казахстанцев, а также примет участие в реализации проектов по цифровизации железнодорожной инфраструктуры РК.

    Alstom — ведущая компания по производству энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Осуществляет деятельность в Казахстане с 2010 года со штатом более 950 сотрудников. К настоящему времени инвестировала в РК свыше 100 млн евро. Работают совместные предприятия «Электровоз Құрастыру Зауыты» (ЭКЗ) в г. Нур-Султан по производству и техническому обслуживанию электровозов, «КазЭлектроПривод» (КЭП) в г. Алматы по производству стрелочных приводов, три сервисных депо и один сервисный центр. Alstom является единственным производителем электровозов и стрелочных приводов на территории Центральной Азии и Кавказа, а также основным участником программы модернизации железнодорожной промышленности в регионе.

    Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, председатель правления АО «Самрук – Қазына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Нурлан Сауранбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК КТЖ ФНБ «Самрук Казына» Экономика Франция Аскар Мамин
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