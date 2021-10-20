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    Аскар Мамин провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным

    20 Октября 2021, 20:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Главы правительств подчеркнули важность усиления борьбы с коронавирусной инфекцией в Казахстане и России.

    Аскар Мамин и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, инфраструктуре и других областях. Главы правительств рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других интеграционных объединений.

    Автор:

    Премьер-министр РК Россия
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