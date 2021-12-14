Аскар Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О деятельности совместных рабочих групп СИИ по реализации инвестиционной политики, вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы, цифровизации доложили председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов», управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии компании «EY» Ерлан Досымбеков, глава «Total Energies Kazakhstan» Алем Фрига-Ной, представитель компании «КНАУФ» в РК Димитри Пропп, управляющий партнер «KPMG» в Казахстане и Центральной Азии Сакен Жумашев. С комментариями выступили Заместитель Премьер-Министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министры национальной экономики Асет Иргалиев, финансов — Ерулан Жамаубаев, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, энергетики — Магзум Мирзагалиев, вице-министры экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, здравоохранения — Жандос Буркитбаев.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление. Премьер-Министр отметил, что Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19. По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь-ноябрь текущего года рост ВВП составил 3,8%. На фоне активного восстановления экономики, наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций.

В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%. Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%). Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%). Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году.

В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления Глава Правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры.

Премьер-Министр подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте РК об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения.

Совместно с СИИ выработан новый инвестиционный инструмент — улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу «одного окна», сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.