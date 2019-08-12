Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК АскарМамин принял участие в IКаспийском экономическом форуме в Туркменистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-МинистрРК Аскар Мамин с рабочим визитом посетил г. Туркменбаши для участия в IКаспийском экономическом форуме.

В пленарномзаседании форума приняли участие Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов,Председатель Правительства России Д. Медведев, Премьер-Министр Азербайджана Н.Мамедов, Первый вице-президент Ирана Э. Джахангири, а также Премьер-МинистрыУзбекистана А. Арипов и Болгарии – Б. Борисов.

В рамках работыфорума состоялась рабочая встреча Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина иПрезидента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в ходе которой былиобсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничествамежду двумя странами. За первое полугодие 2019 года товарооборот междуКазахстаном и Туркменистаном составил $68 млн, что в 2,2 раза выше показателейза аналогичный период прошлого года. Стороны подчеркнули важность углублениясотрудничества между приграничными регионами и отметили большой потенциал длярасширения двустороннего взаимодействия в области машиностроения, химическойпромышленности, металлургии, сельского хозяйства, туризма, транспорта, газовойсфере.

В своемвыступлении Премьер-Министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что проведениеэкономического форума является реализацией договоренностей глав прикаспийских государств,достигнутых на Саммите в Актау 12 августа 2018 года. В ходе актауского саммитапод председательством Первого Президента РК - Елбасы Н.А. Назарбаева былаподписана историческая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Повышениеэффективности взаимодействия на Каспии окажет позитивное влияние на развитиеприбрежных регионов Казахстана, транспортной и энергетической инфраструктуры,сохранение экологического баланса и биоразнообразия, что полностьюсоответствует установкам Президента РК К.К. Токаева о развитии сотрудничестваприкаспийских государств.

Аскар Маминпредложил ряд инициатив, необходимых для активизации взаимовыгодногосотрудничества прикаспийских государств в торгово-инвестиционной, транспортной,энергетической, туристической и экологической сферах.

Главаказахстанского Правительства отметил необходимость создания благоприятныхусловий для привлечения инвестиций в страны региона, в т.ч. используявозможности Международного финансового центра «Астана» и действующих соглашенийо Зонах свободной торговли.

Аскар Маминвысказал предложения по улучшению функциональной дополняемости транспортныхсистем и повышению эффективности мультимодальных перевозок. Также былиобозначены перспективы развития туризма на Каспии. Курорты Каспийского моря потенциальномогут принимать несколько миллионов туристов ежегодно.

Казахстанскойстороной было акцентировано внимание на необходимости усиления работы посохранению экосистемы Каспийского моря. Успешной платформой для внедрениячистых технологий может стать созданный в Казахстане Международный центрзеленых технологий и инвестиционных проектов.

Главаказахстанского Правительства Аскар Мамин также провел переговоры с Первымвице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири, в ходе которыхбыли обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономическогосотрудничества.

Во второйполовине дня Аскар Мамин посетил Международную Каспийскую выставкуинновационных технологий в морском порту г. Туркменбаши.

Напомним, сегодня в конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза», расположенной в 12 километрах от города Туркменбаши, начала работу Международная конференция «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества». Конференция является главным мероприятием I Каспийского экономического форума, включает актуальные вопросы, касающиеся активизации плодотворного взаимодействия прибрежных стран и всех заинтересованных зарубежных партнёров.