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    Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

    16 Декабря 2021, 08:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    «Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с 30-летием Независимости!

    16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

    За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране. Планомерно проводится политическая и социально-экономическая модернизация страны.

    30 лет для истории короткий отрезок времени, но для нас это большой путь становления нашего суверенного государства. Независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением жить в развитом и сильном государстве.

    Многонациональный Казахстан продемонстрировал всему миру, что сила нашего народа в единстве и стремлении добиваться поставленных целей.

    Поздравляю всех казахстанцев с этим значимым событием – 30-летием нашей Независимости. Желаю вам новых успехов и достижений во благо дальнейшего процветания Республики Казахстан!

    Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын!» - отметил Аскар Мамин.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК 30 лет Независимости Аскар Мамин
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