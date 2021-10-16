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    Аскар Мамин поручил повысить эффективность работы акиматов по стабилизации цен

    16 Октября 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Мангистауской области — Нурлан Ногаев, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев и др.

    За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5% и яйца на 1,6%. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в г. Алматы (19,3%), Актюбинской (7,4%) и Туркестанской (6,7%) областях. Значительный рост цены на яйца произошел в Атырауской области (27%).

    В рамках «оборотной схемы» в регионах закуплено 273,6 тыс. тонн социально значимых товаров. На прошедшей неделе увеличен закуп яиц (+70,6 млн шт), картофеля (+17,4 тыс. тонн), моркови (+7,2 тыс. тонн), лука (+4,7 тыс. тонн), капусты (+4,8 тыс. тонн) и др.

    За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 4 предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в г. Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях. Назначено расследование в отношении ТОО «Таразский сахарный завод» в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен.

    На сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10%, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана.

    Премьер-Министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе путем доведения финансирования «оборотной» схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.

    Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Акимат Экономика Цены и тарифы
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