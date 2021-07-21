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    Аскар Мамин поручил оказать помощь фермерским хозяйствам, пострадавшим от засухи в Мангистауской области

    21 Июля 2021, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область, где заслушал доклад акима области Серика Трумова о сложившейся в регионе ситуации в сфере животноводства и по обеспечению кормами пострадавших от засухи районов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Премьер-Министру доложили о проводимой работе по обеспечению кормами наиболее пострадавших Мангистауского, Бейнеуского, Каракиянского районов. Налажена поставка и реализация сена из соседних областей — Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской. В рамках заключенного договора с АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» завезено более 1200 тонн ячменя, которые были реализованы фермерам ниже рыночной цены. Также в регионе проводит работу специальная комиссия по инвентаризации поголовья скота.

    По итогам рассмотрения Республиканским штабом по мониторингу и оперативному решению вопросов по обеспечению кормами фермерских хозяйств Правительством РК уже выделено 1,9 млрд тг на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья животных в Мангистауской области.

    По поручению Премьер-Министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйствам заготовленного сена объемом 114,7 тысячи тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов (отрубей) количеством 56,3 тысячи тонн через АО НК «Продовольственная контрактная корпорация».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Сельское хозяйство Мангистауская область Засуха
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