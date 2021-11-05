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    Аскар Мамин поблагодарил страны ЕС за вклад в развитие Центральной Азии

    5 Ноября 2021, 14:54

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Страны Европейского союза инвестировали в Центральноазиатский регион более 110 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Символичен тот факт, что форум проходит в то время, когда страны Центральной Азии отмечают 30-летие независимости. Прогресс, достигнутый нашими странами за последние три десятилетия как с точки зрения развития национальных экономик, так и с точки зрения повышения качества жизни людей, по истине большой. Я хотел бы поблагодарить наших европейских партнеров за неоценимый вклад в этот процесс», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Правительства РК сообщил, что только за последние десть лет страны - члены Европейского союза инвестировали в регион более 110 млрд евро, что составляет порядка 40% от общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в регион.

    Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Экономика Евросоюз
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