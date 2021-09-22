Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Аскар Мамин: Национальный архив является историко-культурным наследием казахстанцев

    22 Сентября 2021, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит международная практическая конференция «Независимость и Елбасы: новая история созидания», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 15-летию Национального архива РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В адрес участников конференции поступили приветственные обращения Премьер-Министра РК Аскара Мамина, государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева и руководителя канцелярии Первого Президента РК - Елбасы Махмуда Касымбекова.

    В своем обращении Аскар Мамин отметил важную роль архивной деятельности в истории независимого Казахстана.

    «Поздравляю вас с 15-летием Национального архива Республики Казахстан, которое совпадает с 30-летием Независимости страны. Сегодня Национальный архив является сокровищницей Казахстана, историко-культурным наследием народа Казахстана. Архив стал национальным хранилищем документов, имеющих историческое, научное, экономическое и политическое значение. Собирать хронику значимых событий, обогащающих новую историю молодого государства, оставляя каждый момент нашего суверенитета будущим поколениям, сохраняя его как зеницу ока - это благородное дело, которое вы делаете», - говорится в приветствии Аскара Мамина.

    Аскар Мамин обратился, что помимо улучшения отечественного архива, сохранения документального наследия страны, сотрудники архива установили тесные отношения с зарубежными партнерами и внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества.

    «От себя и от имени Правительства Республики Казахстан желаю коллективу Национального архива Республики Казахстан успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать проекты, которые прославляют суверенитет нашей страны, хранят архивные документы, которые являются драгоценным сокровищем нашей независимости. В этот особенный, важный день желаю вам новых творческих достижений и успехов в ваших благородных начинаниях», - отмечается в обращении

    Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента РК - Елбасы и Национальный архив РК. В работе конференции принимают участие представители политического руководства страны, информационно-исследовательских центров, государственных и национальных архивов Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, эксперты в области новейшей истории Казахстана и глобальных политических трансформаций.

    Ожидается, что по итогам конференции будет подписана резолюция.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК История Казахстана 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Добиться снятия ограничений на экспорт животноводческой продукции поручил Премьер-Министр РК
    Каждый руководитель должен принять меры по повышению благосостояния граждан – Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами