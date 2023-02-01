Аскар Ильясов одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В индийском Мумбаи завершился кинофестиваль Шанхайской организации сотрудничества. В категории «Лучшая мужская роль» победу одержал казахстанский актёр Аскар Ильясов, исполнивший главную роль в фильме «Паралимпиец», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

По сюжету фильма молодой и перспективный лыжник Максат, мечтающий с детства завоевать олимпийское золото, теряет ногу в результате ужасной аварии. Выйти из постравматической депрессии ему помогает возможность принять участие в Паралимпийских играх.

«Я чувствую себя очень счастливым. Когда мне сказали, что я победил… Честно говоря, даже прослезился. Над фильмом была проделана очень большая работа. Это моя первая индивидуальная награда, и меня очень тронуло то, что работу оценили», - отметил Аскар Ильясов.

По его словам, фильм «Паралимпиец» был личным преодолением себя, потому что это работа, которая вытаскивает тебя из зоны комфорта и показывает, что ты можешь на самом деле.

«У нас была миссия: мы хотели рассказать о паралимпийцах. Они снимались вместе с нами, у нас была дружная команда. В целом фильм о торжестве человеческого духа, за которым стоит сила. И мы хотели показать дух паралимпийцев. Несмотря на молодую команду дебютантов — режиссера, продюсера, оператора, фильм победил, потому что у каждого из нас было, что сказать: через актерство, сценарий, визуальную картину. Так получается, когда люди объединены одной идеей. Этот фильм — победа, «несгораемая сумма», которая уже никуда не исчезнет, это смогут увидеть наши внуки», - добавил актер.

Режиссёр фильма Алдияр Байракимов подчеркнул, что сыграть такого персонажа смогли бы единицы, так как роль очень сложная, требующая большого актерского диапазона, психологической и физической подготовки.

«Он (Аскар Ильясов - прим.) молодец, достойная победа. Для меня фильм «Паралимпиец» особенный проект, который действительно проверял меня и всех участвующих в нем на прочность, но не смотря на все трудности, и то, что многие в этом проекте были дебютантами, фильм удался. Его любят зрители в разных частях света, понимают историю и сопереживают героям. А самое главное, зрители после просмотра меняют свое отношение к паралимпийскому спорту, перестают волноваться о своих бытовых проблемах, мотивируются и вдохновляются. Фильм «Паралимпиец» навсегда останется в моём сердце и сердцах и всей нашей съемочной группы», - сказал Алдияр Байракимов.

Напомним, всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в торжественной церемонии открытия кинофестиваля в составе жюри.

В кинофестивале ШОС приняли участие представители Узбекистана, Турции, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Индии, Китая, России, Азербайджана, Мьянмы, Армении, Шри-Ланки. На фестивале было представлено 57 фильмов из стран ШОС.

Фото: dimashnews.com



