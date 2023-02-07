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    Асхата Аймагамбетова утвердили в списке кандидатов в депутаты Мажилиса от AMANAT

    7 Февраля 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывшего министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова утвердили в списке кандидатов в депутаты Мажилиса от партии AMANAT. Об этом стало известно в ходе съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впереди нас ждет большая кампания. Это большой вызов для всех нас. Партия меняется, 75 % выдвигающихся депутатами в этом году являются новыми людьми. Это активные люди, люди своего дела. Думаю, эти люди и дальше изменят нашу страну. Я думаю, что вновь прибывшие депутаты поднимут самые сложные проблемы, проблемы народа и будут способствовать дальнейшему развитию нашей страны. Общество меняется, законы меняются, мы тоже меняемся», - заявил во время своего выступления Асхат Аймагамбетов.

    Делегаты утвердили повестку дня. В ходе съезда планируется утвердить предвыборную программу партии.

    Также стало известно, что акимы Жетысуской и Улытауской областей вышли из состава политсовета партии AMANAT.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Политические партии Асхат Аймагамбетов AMANAT Выборы в Мажилис
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