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    Асхат Оралов посетил социальные объекты в Атырауской области

    6 Мая 2023, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов посетил социальные объекты в Махамбетском и Индерском районах Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе рабочего визита в регион Асхат Оралов посетил Махамбетский район. Первым объектом стал районный Дом культуры «Өнерпаз», где глава ведомства принял участие в выездном концерте «Дала дидары», организатором которого выступил Западно-Казахстанский областной центр культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али.

    «Хочу выразить большую признательность центру им. Кадыра Мырза Али за пропаганду его творчества. Желаю коллективу успехов. В ходе визита в регион знакомлюсь с деятельностью местных объектов культуры и спорта. Таких объектов должно быть больше, и не только в областном центре, но и в районах. Сегодня в зале присутствует много людей, в связи с чем считаю необходимым расширить районный Дом культуры, так как численность населения растет. Мной принято решение технически оснастить это учреждение, а также построить дополнительно Дом культуры на 400 мест», - сообщил А.Оралов.

    Далее министр посетил Махамбетскую районную детско-юношескую спортивную школу на 1000 мест. Объект построен в 2003 году, в 2017-2018 годах здесь провели капитальный ремонт. На сегодня в секциях бокса, волейбола, футбола, баскетбола, легкой атлетики, казакша курес, тогыз кумалак и дзюдо занимаются в общей сложности 720 школьников. Штат состоит из 23 сотрудников, девять из которых являются тренерами.
    Рабочая поездка министра культуры и спорта продолжилась посещением Индерского района, где глава ведомства также первым делом посетил районный Дом культуры «Индер-Мәдениет». Объект возведен в 2016 году и рассчитан на 400 мест. В штате 86 человек, 55 из которых являются работниками культуры, 29 входят в состав оркестра, 31 – технические работники. Функционируют кружки игры на домбре и танцев, оркестр казахских национальных инструментов им. Р. Габдиева, народный ансамбль бабушек «Ару - Ана», народный театр «Ақжайық», ансамбль народных вокальных инструментов «Ақжайық», образцовый ансамбль танца «Асем-ай», танцевальные ансамбли «Бойтұмар», «Бекзат», мужской ансамбль «Атамұра» и детский образцовый хор «Қарлығаш».
    Далее Асхат Оралов посетил Индерский районный молодежный ресурсный центр, который был построен в 1969 году. В 2019 году его капитально отремонтировали. Здесь работают пять человек. В целях организации полезного досуга молодежи установлены столы для настольного тенниса, бильярда. Кроме того, функционирует кинотеатр «Inderbor Cinema», который принимает зрителей в три сеанса. Кинотеатр рассчитан на 130 зрителей.
    Асхат Оралов также посетил мавзолей Махамбета Утемисова, который расположен в местности Карой Индерского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Минздрав РК
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