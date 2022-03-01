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    Асхат Оралов: Первичные партийные организации – основа партии

    1 Марта 2022, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный секретарь партии «Nur Otan» Асхат Оралов предложил усилить работу по укреплению партийных рядов на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаем, что надо усилить работу по укреплению партийных рядов на местах. Первичные партийные организации (ППО) – это основа партии. Сейчас их количество составляет свыше 4,5 тысяч.

    Планируется укрупнение ППО, создав «окружные первички», - сказал во время внеочередного съезда партии Асхат Оралов.

    Он также отметил, что предлагается внедрить оценку и рейтинг председателей ППО для повышения их активности, мобильности и ответственности.

    «С целью поддержки инициатив первичек предлагается внедрить практику возврата 20% от партийных взносов в ППО для реализации партийных проектов на местах», - заявил Асхат Оралов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нур Отан Съезд партии Аманат
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