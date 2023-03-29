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    Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса

    29 Марта 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За его кандидатуру проголосовали мажилисмены на пленарном заседании палаты.

    Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года.

    Образование:

    2003 г. - КарГУ им. Е. Букетова, специальность «историк, учитель истории».

    2006 г. - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «юриспруденция».

    Трудовая деятельность:

    2002-2004 гг. - сотрудник КарГУ им. Е. Букетова;

    2004-2005 гг. - председатель ОО «Лига молодых «Ансар»;

    2005-2006 гг. - директор ТОО «Медиа СП»;

    2006-2012 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ;

    2012-2014 гг. - заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам;

    2014-2017 гг. - руководитель управления образования Карагандинской области;

    2017-2019 гг. - вице-министр образования и науки;

    С января по июнь 2019 года - заместитель акима Карагандинской области;

    С 13 июня 2019 г. - министр образования и науки Казахстана;

    С июня 2022 года по январь 2023 года - министр просвещения Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Назначения Асхат Аймагамбетов
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