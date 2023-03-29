Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За его кандидатуру проголосовали мажилисмены на пленарном заседании палаты.

Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года.

Образование:

2003 г. - КарГУ им. Е. Букетова, специальность «историк, учитель истории».

2006 г. - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

2002-2004 гг. - сотрудник КарГУ им. Е. Букетова;

2004-2005 гг. - председатель ОО «Лига молодых «Ансар»;

2005-2006 гг. - директор ТОО «Медиа СП»;

2006-2012 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ;

2012-2014 гг. - заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам;

2014-2017 гг. - руководитель управления образования Карагандинской области;

2017-2019 гг. - вице-министр образования и науки;

С января по июнь 2019 года - заместитель акима Карагандинской области;

С 13 июня 2019 г. - министр образования и науки Казахстана;

С июня 2022 года по январь 2023 года - министр просвещения Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.