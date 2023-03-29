АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов возглавил Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За его кандидатуру проголосовали мажилисмены на пленарном заседании палаты.
Асхат Аймагамбетов родился 14 июня 1982 года.
Образование:
2003 г. - КарГУ им. Е. Букетова, специальность «историк, учитель истории».
2006 г. - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
2002-2004 гг. - сотрудник КарГУ им. Е. Букетова;
2004-2005 гг. - председатель ОО «Лига молодых «Ансар»;
2005-2006 гг. - директор ТОО «Медиа СП»;
2006-2012 гг. - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ;
2012-2014 гг. - заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам;
2014-2017 гг. - руководитель управления образования Карагандинской области;
2017-2019 гг. - вице-министр образования и науки;
С января по июнь 2019 года - заместитель акима Карагандинской области;
С 13 июня 2019 г. - министр образования и науки Казахстана;
С июня 2022 года по январь 2023 года - министр просвещения Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.