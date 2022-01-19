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    Асхат Аймагамбетов: Министерство возьмет на контроль вопросы оцифровки научных работ

    19 Января 2022, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки посетил «Ғылым ордасы», где ознакомился с работой Центральной научной библиотеки, архива, хранилища редких изданий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook Асхата Аймагамбетова.

    «Во время рабочей поездки в Алматы также посетил «Ғылым ордасы», где ознакомился с работой Центральной научной библиотеки, архива, хранилища редких изданий.

    Центр имеет особую ценность, поскольку в нем хранится наше научное и культурное наследие, научно-исследовательские и просветительские работы отечественных ученых.

    С учетом событий, развернувшихся во время «январской трагедии», обеспечение сохранности таких чрезвычайно ценных фондов является более чем актуальным.

    Необходимо провести их оцифровку, обеспечить создание резервных копий, каталогизацию, обучение сотрудников, ввод рукописей и других источников в научный оборот, восстановление древних документов, важно также на фоне прошедших событий обеспечить безопасность их хранения.

    По итогам моего посещения принято решение о выделении средств для приобретения специальных промышленных сканеров, лабораторного оборудования для восстановления изношенных ценных книг и древних рукописей, специальных стеллажей и ящиков для хранения, а также оборудования для обеспечения хранилищ необходимыми температурными условиями.

    Также вместе с учеными мы обсудили видение по выводу работы научного центра на новый уровень. Со своей стороны, министерство возьмет на контроль вопросы оцифровки научных работ, привлечения квалифицированных специалистов, создания резервных копий материалов Национального архивного фонда и в целом решения всех актуальных вопросов данного центра», – написал министр.

    Ранее сообщалось, что Асхат Аймагамбетов посетил школы и вузы Алматы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Наука Безопасность Цифровой Казахстан МОН
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