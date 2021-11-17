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    Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

    17 Ноября 2021, 19:42

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве помощник Президента Республики Казахстан – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

    В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.

    Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

    Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.

    В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.

    Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения.

    Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.

    На полях мероприятия Секретарь Совета Безопасности провел двусторонние встречи с коллегами из ряда стран Содружества, обсудив актуальные вопросы взаимодействия.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Безопасность Россия Совбез РК
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