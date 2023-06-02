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    Асем Рахметову избрали сенатором от СКО вместо Гульмиры Каримовой

    2 Июня 2023, 11:26

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели предварительные итоги голосования на выборах депутата Сената Парламента РК вместо выбывшего. Наибольшее число голосов набрала Асем Рахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Голосование проходило в здании областной филармонии им. Акана серы. В избирательный бюллетень были внесены всего два кандидата: 58-летняя руководитель управления по делам религий Рауза Касенова и 42-летняя председатель областного филиала ОО «Партия «AMANAT» Асем Рахметова. Претендовали на место в Сенате от региона четыре человека. По данным областной избирательной комиссии, Сергей Мелехов и Анатолий Рафальский подали заявления о снятии своих кандидатур.

    Председатель областной избирательной комиссии Аскар Сакипкереев сообщил, что за Асем Рахметову проголосовали 134 человека, Раузу Касенову – 39. Против всех - шесть человек. Один бюллетень был испорчен.

    Асем Рахметова родилась в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет. Трудовую деятельность начала в 2001 году в Северо-Казахстанской областной телерадиокомпании.

    С 2002 по 2005 годы проходила службу по контракту в войсковой части 2032. С 2005 работала редактором, старшим редактором на областном филиале телеканала «Қазақстан», редактором на «Муниципальном телерадиоканале», заместителем начальника управления внутренней политики.

    В 2014-2016 годы занимала должность советника пресс-секретаря акима Северо-Казахстанской области.

    С 2016 по 2019 была руководителем управления внутренней политики.

    2019-2022 годы - первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan», с декабря 2022 года - председатель филиала партии «AMANAT» по Северо-Казахстанской области.

    Всего по региону 193 выборщика. Из них 30 депутатов областного маслихата, 18 – городского, остальные – депутаты районных маслихатов. Зарегистрировались 180 выборщиков. Кворум был достигнут.

    Председатель областной избирательной комиссии Аскар Сакипкереев сообщил, что избирательные бюллетени выдавали члены избирательной комиссии, согласно списку зарегистрированных выборщиков. Неиспользованные бюллетени пересчитали – всего 15 - и погасили до вскрытия урны.

    Напомним, выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области назначили в связи со смертью избранного в январе сенатора Гульмиры Каримовой. Она скончалась буквально через две недели после выборов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сенат
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