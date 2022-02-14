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    Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК

    14 Февраля 2022, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Нусупова Асем Бековна освобождена от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

    Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, в 1998 году — магистратуру этого же университета.

    В 2001-2003 гг. — главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований Администрации Президента РК.

    В 2003-2007 гг. работала советником министра финансов РК, советником Премьер-Министра РК, заведующей сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2007-2008 гг. — вице-министр здравоохранения РК.

    В 2008-2016 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

    В 2016-2019 гг. — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

    С октября 2020 г. и по настоящее время — вице-министр здравоохранения РК.


    Напомним, постановлением Правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан — Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Отставки Минздрав РК Здравоохранение
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