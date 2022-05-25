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    Асанали Ашимова поздравили с 85-летием на киностудии «Казахфильм»

    25 Мая 2022, 21:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на территории киностудии прошло праздничное мероприятие, посвященное 85-летию прославленного советского и казахстанского кинематографиста Асанали Ашимова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    Актер, режиссер и художественный руководитель АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова Асанали Ашимов отпраздновал юбилей в кругу своих близких и друзей-кинематографистов в стенах родной киностудии, подарившей нам такие шедевры с его участием, как «Кыз Жибек» Султана Ходжикова, «Конец атамана» Шакена Айманова, «Следы уходят за горизонт» Мажита Бегалина, «Кто вы господин, Ка?» Хуата Ахметова и многих других картин, вошедших в золотой фонд кинематографа Казахстана.

    Торжественную церемонию чествования Асанали Ашимова открыл президент «Казахфильма» Акан Сатаев, отметивший неоценимый вклад мэтра в культуру нашей страны и пожелавший юбиляру долголетия, здоровья и больших творческих успехов.

    В качестве подарка, по многовековой казахской традиции, студия преподнесла артисту скакуна благородных кровей, а также сборник лучших картин с его участием, куда также вошла новая документальная картина «Вся жизнь - искусство» Толегена Нукутова.

    Помимо сотрудников киностудии, мероприятие посетили режиссер Болат Калымбетов, ректор КазНАИ им. Жургенова Азамат Сатыбалды, руководитель Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов, актеры Бауржан Каптагай, Айдос Бектемиров и другие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Культура Юбилей
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